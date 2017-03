Christian Estrosi appelle François Fillon à renoncer à son rassemblement au Trocadéro

11h29 : Henri de Castries continue de soutenir Fillon

Parmi le concert de défections, une bonne nouvelle pour François Fillon : l'ancien patron de l'assureur Axa, Henri de Castries, rappelle dans une interview au Parisien que François Fillon "a la légitimité de sa très large victoire à la primaire" et qu'il n'a " jamais eu de doutes sur la force de son caractère et la profondeur de sa détermination." Pour Henri de Castries, les défections dans l'équipe Fillon sont "vraiment de l'écume". Il note que "ce que l'on doit à nos citoyens, c'est une explication sur le fond" du programme.

11h : Christian Estrosi tacle Fillon sur son rassemblement

Ce weekend commence comme vendredi s'est terminé pour François Fillon : par une mise en garde venue de son camp. Elle vient cette fois de Christian Estrosi, président Les Républicains de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Dans une interview parue dans Nice-Matin, il demande à François Fillon d'annuler son rassemblement prévu ce dimanche au Trocadéro, à Paris. Pour Christien Estrosi, "il apparaît clairement que La manif pour tous et Sens commun sont en première ligne dans l'organisation de cette manifestation, et cela me gêne. A l'heure où je me bats de toutes mes forces contre le Front national, je ne veux pas que les idées portées par notre famille politique soient dévoyées".

Il ajoute que "ce rendez-vous donne l'impression d'un défi aux institutions de notre pays, et cela n'est pas possible non plus. Après avoir pris la défense des policiers, je ne souhaite pas que l'on crée artificiellement des conditions susceptibles de générer des tensions".

Interrogé sur l'hypothèse d'un retrait de François Fillon, Christian Estrosi précise : "Je ne demande pas qu'on chasse l'un pour mettre l'autre à sa place. En même temps, je n'ai pas dissuadé un certain nombre d'élus qui sont proches de moi" d'appeler au remplacement de François Fillon.

Vendredi soir, le président délégué LR de la région PACA, Renaud Muselier, et 45 conseillers régionaux, ont demandé à François Fillon de se retirer.