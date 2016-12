Le chômage a reculé de 0,9% en novembre 2016

Selon les chiffres communiqués lundi 26 décembre par Pôle emploi, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A (sans activité, ndlr) s'élevait à 3.447.000 en France métropolitaine à la fin du mois de novembre 2016.

Ce chiffre est en baisse de 0,9% sur un mois, soit 31.800 personnes de moins en comparaison au mois d’octobre, et recule de 3,1 % sur trois mois (soit –109.800 personnes), et de 3,4 % sur un an (–122.600 personnes).

Le nombre de chômeurs de catégorie A diminue de 8,8 % sur trois mois chez les moins de 25 ans, de 3,2 % pour la classe d'âge comprise entre 25 à 49 ans, et progresse de 0,4% pour ceux âgés de 50 ans ou plus.

Par ailleurs, le nombre de demandeurs d'emploi ayant exercé une activité réduite en novembre augmente pour la catégorie B (78 heures ou moins travaillées dans le mois) de 2000 personnes sur trois mois et se chiffre à 727.500, soit une progression de 0,3%.

Quant à la catégorie C (plus de 78 heures travaillées dans le mois), le nombre de chômeurs enregistre une hausse de 5,3% sur trois mois, soit de 65.400 personnes, et s'établit à 1.301.300.

Le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C s'élève au total à 5.475.800 personnes à la fin du mois de novembre, et diminue sur trois mois de 0,8 % (soit –42.400 personnes).

"Il s’agit de la troisième baisse mensuelle consécutive, ce qui constitue un résultat inédit depuis février 2008", a commenté la ministre du travail Myriam El Khomri, qui précise que le recul des inscrits en catégorie A sur les trois derniers mois constitue "la plus forte baisse trimestrielle observée depuis janvier 2001".

Selon elle, "depuis le début de l’année 2016, la baisse atteint 133 500 (-3,7 %), soit en moyenne 12 000 demandeurs d’emploi en moins chaque mois".

