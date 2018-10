Le chômage poursuit sa hausse au troisième trimestre 2018

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Twitter conforte ses profits et s'envole en Bourse

Le président de la République Emmanuel Macron va devoir poursuivre le rythme des réformes et multiplier les efforts dans le cadre de la lutte contre le chômage d'ici la fin de son quinquennat.

Au total, le nombre de demandeurs d'emploi des trois catégories a augmenté de 0,4% sur le troisième trimestre 2018 (+21.700) et de 0,6% sur un an.

Le seul recul concerne les personnes en activité réduite longue (catégorie C) avec une baisse de 0,8%.

16.300 chômeurs de plus en catégorie A (sans aucune activité) ont été comptabilisés en France métropolitaine par rapport au deuxième trimestre 2018. Ces chiffres représentent une hausse de 0,5%.

