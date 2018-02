Le chômage passe sous la barre des 9%

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Dans les détails, le chômage de longue durée a clairement baissé. Il diminue de 0,6 point sur le trimestre et de 0,7 point par rapport à fin 2016. Cela représente néanmoins 1,1 million de personnes, sur 2,66 millions de chômeurs en France. Concernant les tranches d'âge, tout le monde bénéficie de cette baisse, y compris les jeunes.

C'est un petit symbole qui fait du bien au moral. Pour la première fois depuis 2009, le chômage est passé sous la barre des 9%, selon les derniers chiffres publiés par l'Insee. En moyenne sur le quatrième trimestre 2017, le taux de chômage au sens du BIT est de 8,9 % de la population active en France. "Il baisse ainsi de 0,7 point après +0,2 point au trimestre précédent. Par rapport au quatrième trimestre 2016, la baisse est de 1,1 point, la plus forte depuis le premier trimestre 2008" précise l'Insee.

