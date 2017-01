Le chômage a de nouveau augmenté en décembre 2016

Selon les chiffres publiés mardi 24 janvier par Pôle emploi et la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), le chômage en France a augmenté de 0,8% au mois de décembre 2016.

Les chômeurs de catégorie A, qui sont inscrits à Pôle Emploi et n'ont exercé aucune activité le mois précédent sont désormais 3 473 100, soit 26 100 personnes de plus qu'en novembre 2016. Sur l'ensemble de l'année 2016, leur nombre a baissé de 3%.

Chez les plus jeunes, Pôle Emploi confirme une baisse du chômage de 3%, sur une période de trois mois. Cette tranche d'âge est la principale concernée par les mesures publiques visant à faire reculer le chômage, telles que les emplois aidés, ou les programmes de formations.

Quant aux chômeurs âgés de 50 ans et plus, le nombre d'inscrits a aussi augmenté (+1,8%) sur les trois derniers mois de l'année 2016. Le nombre de chômeurs ayant exercé une activité réduite (les catégories B et C) enregistre une baisse des inscrits de 1,7 % en décembre, ce qui confirme la baisse observée en octobre 2016.

