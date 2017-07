Chômage : légère baisse du nombre de demandeurs d’emploi en juin

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Macron: accueillir les réfugiés, "un défi immense" qui requiert "autorité et humanité"

NBA: Golden State officialise les prolongations de Curry et Durant

Daniel Craig devrait jouer James Bond une fois de plus

USA: lien conforté entre football américain et dégénérescence cérébrale

USA: lien conforté entre football américain et dégénérescence cérébrale

En savoir plus

Fin mai, Muriel Pénicaud a indiqué qu'elle ne commenterait pas les chiffres du chômage, en rupture avec la tradition. Des propos qu'elle a légèrement nuancés puisque la ministre du Travail a souligné ce mardi qu'elle ferait chaque trimestre "un commentaire très approfondi" des différentes données concernant l'emploi et le marché du travail.

Toutefois, le chômage reste quasi stable (5 562 600 demandeurs d'emploi, en hausse de 1 800) si l'on prend en compte les inscrits qui exercent une activité réduite (catégories A, B et C).

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres