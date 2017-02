Chômage : une légère baisse en 2016

Pour la deuxième année consécutive, le taux de chômage a légèrement reculé de0,2 point en 2016 en France, pour s’établir à 9,7 % en métropole et 10 % en France entière, selon les données publiées, ce jeune 16 février, par l’Insee. L'indicateur a terminé l'année sur une baisse de 0,1 point, mais le taux du 3e trimestre a été révisé à la hausse, à 9,8% en métropole (au lieu de 9,7%) et à 10,1% avec l'outre-mer (au lieu de 10,0%). Toutefois, il convient de faire attention à la marge d'erreur de l'indicateur (+/-0,3 point).

Au total, l'Insee a comptabilisé, fin 2016, 2,78 millions de chômeurs en métropole, soit 31 000 de moins (-1,1%) sur le trimestre et 68 000 de moins (-2,4%) sur l'année. Parmi eux, 1,2 million recherchaient du travail depuis au moins un an. Le taux de chômage de longue durée diminue à 4,2% de la population active (-0,1 point). Au 4e trimestre comme sur l'année, la baisse du chômage est portée par les jeunes (15-24 ans), qui restent les plus touchés par le fléau. Leur taux s'établit à 23,3%, en baisse de 1,7 point sur le trimestre et de 0,7 point sur un an. Quant aux seniors (50 ans ou plus), avec un taux de chômage de 6,7%, leur situation est stable sur un an, malgré une amélioration en fin d'année (-0,4 pt).