Le chômage est resté stable en janvier

Pas de quoi fanfaronner mais pas de catastrophe non plus, le plan du chômage. Les demandeurs d'emplois en catégorie A n'ont augmenté que de 0,02%, soit une hausse minimale de 800 chomeurs supplémentaires pour janvier. "Sur les trois derniers mois, la tendance est favorable ; le nombre de demandeurs d'emploi sans activité diminue de 9.100 (-0,3 %)", assure Myriam El Khomri dans un communiqué. Il a aussi diminué de "de 1,7 % pour les moins de 25 ans, de 0,8 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans et progresse de 1,7 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus".

Pour autant, la promesse d'une baisse durable du chômage semble clairement s'évaporer pour le gouvernement, qui avait déjà essuyé un revers en décembre dernier, avec une hausse de 0,3%.