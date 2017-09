Le chômage est en hausse au mois d’août

Le chômage a poursuivi sa progression au mois d’août, selon les dernières statistiques de Dares et Pôle emploi. Le mois dernier, 22.300 personnes sont venues gonfler les rangs de la catégorie A, soit une hausse de 0,6%. Désormais, la catégorie A compte 3,54 millions d’inscrits. Sur les trois mois, le nombre d’inscrits en catégorie A a d’ailleurs augmenté de 1,3 %.

Si on regarde l'ensemble des catégories A, B et C, qui englobent les demandeurs d'emploi ayant travaillé moins ou plus de 78 heures par mois, en août, le nombre d'inscrits dans ces catégories a augmenté de 0,4% (+24.600 personnes), hausse qui s'élève 1,5% sur trois mois.

L’indicateur atteint un nouveau record avec 5,65 millions d'inscrits en A, B et C.

En incluant l'Outre-mer, le nombre d'inscrits en catégorie A a augmenté de 0,6% en août (+24.200 personnes). Dans les catégories A, B et C, la hausse est de 0,5%. Au total, on retrouve 6,7 millions de demandeurs d'emploi en France, soit une hausse de 1,5% par rapport à l’année précédente.