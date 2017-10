Le chômage en baisse de 1,8% en septembre

Selon les derniers chiffres de la Dares, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a reculé de 64.800 au mois de septembre (-1,8%). Ainsi, à fin du mois de septembre, 3.475.600 de chômeurs étaient inscrits en catégorie A. La baisse est plus limitée (0.5%) du côté des catégories B et C.

Cette baisse marque une rupture après deux mois de hausses consécutives en juillet et août (+34.900 et +22.300 respectivement) et s'avère inédite depuis la publication des chiffres en 1996.

Le précédent record datait de l'ère Jospin quand, en juillet 1999, il avait diminué de 63.800. Une autre chute avait été enregistrée en avril 2016. Le chômage avait alors baissé de 1,7% ce qui constituait l'embellie la plus importante de ces 15 dernières années.