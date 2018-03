Chine : Xi Jinping réélu à l'unanimité

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Nouvelle offensive hivernale: la neige s'en va, le verglas et le froid restent

En savoir plus

Le poing droit levé, Xi Jinping, 64 ans, a juré de respecter la constitution (amendée la semaine dernière pour inclure officiellement "la pensée de Xi Jinping sur un socialisme aux caractéristiques chinoises pour une Nouvelle ère"), lors d'une cérémonie inédite organisée dans le cadre grandiose du Palais du peuple à Pékin. "Je jure (...) de travailler à l'édification d'un grand pays socialiste et moderne", a-t-il déclaré.

Alors que ce second mandat aurait dû être le dernier, il pourra désormais être réélu en 2023 pour cinq ans de plus.

Le suspens était totalement absent, mais le résultat est tout de même impressionnant : le président chinois Xi Jinping a été réélu à l'unanimité par les 2970 députés de l'Assemblée nationale populaire (ANP), ce dimanche. C'est mieux qu'en 2013, où il avait été élu avec 99,86% des voix (un député avait voté contre lui et que trois autres s'étaient abstenus).

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres