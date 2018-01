La Chine serait en train de construire son troisième (et gigantesque) porte-avions

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Et, dans le même temps, pourra compter sur des pilotes formés à l'appontage, puisque la Marine nationale est en train de former aujourd'hui ces unités d'élite aéronavales.

C'est une première pour la Chine qui n'avait aujourd'hui qu'un seul porte-avions, le Liaoning (70.000 tonnes). Ce dernier, de fabrication soviétique et inachevé, avait été racheté à l'Ukraine avant d'être rénové et terminé.

Le porte-avions, nommé apparemment CV-18, serait doté d'un système de lancement high-tech novateur, utilisant l'électromagnétique, et devrait peser 80.000 tonnes.

