Chine : Pékin critiqué après la mort du dissident Liu Xiaobo

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Sécurité accrue et lieu saint fermé après l'attaque de Jérusalem

Rallye Silk Way: Sébastien Loeb creuse l'écart

Il veut échapper à un contrôle de police et se tue

Tour de France (14e étape): Voeckler et quatre hommes dans l'échappée

En savoir plus

Pékin, vivement critiqué après la mort jeudi dissident Liu Xiaobo, décédé suite à un cancer au foie. Ce samedi, les autorités ont incinéré son corps, en toute discrétion "conformément à la volonté des membres de sa famille" à Shenyang (nord-est de la Chine). C'est là que l'homme était hospitalisé. Son épouse Liu Xia a pu assister à la cérémonie, comme on peut le voir dans les photos officielles, diffusées par l'administration. Accusées d'avoir précipité la cérémonie, les autorités ont assuré qu'elle s'était déroulée "conformément aux traditions du nord de la Chine, qui prévoient une crémation et un service funéraire dans les trois jours suivant le décès".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres