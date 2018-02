Chine : la limite de deux mandats pourrait être supprimée pour Xi Jinping

Xi Jinping, président de la République populaire de Chine depuis 2013, doit normalement quitter ses fonctions en 2023 : la constitution chinoise limite en effet la présidence à deux mandats de cinq ans. Mais pour combien de temps ? L'agence officielle Chine nouvelle a annoncé ce dimanche que le comité central du Parti communiste chinois (PCC) souhaite supprimer cette limite, afin de permettre au président de la République populaire de rester en poste.

Pis, le comité central, qui représente le "parlement" de l'unique parti de Chine, a également proposé d'inclure "la pensée de Xi Jinping sur un socialisme aux caractéristiques chinoises pour une Nouvelle ère" dans la Constitution du pays.

Ces dispositions devraient être soumises aux parlementaires chinois lors de la session annuelle plénière de l'Assemblée nationale populaire (ANP), qui s'ouvre le 5 mars.

Dans le cadre des réformes, le PCC propose aussi d'inscrire dans la Constitution un nouvel organisme anti-corruption, la Commission de supervision.

Agé de 64 ans, Xi Jinping, achève son premier mandat de président et devrait sans surprise être élu pour son second mandat lors de la réunion de l'ANP. Il a aussi entamé son second mandat de numéro un du PCC et de l'armée en octobre : il n'y a pas de limitation de durée pour ces postes.