Chiffres Insee : l’intérim bat toujours des records

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Trump double les droits de douane sur l'acier et l'aluminium turcs

FUSILLADE VIDEO. Une fusillade fait au moins 4 morts à Fredericton, au Canada Une fusillade survenue vendredi matin a Fredericton, dans l’est du Canada, a fait au moins 4 morts, dont 2 policiers, et un suspect a été arrêté par la police locale...

Verdict de la Cour Constitutionnelle : IBK et Soumaila Cissé au 2e tour de l’élection présidentielle

Seul destructeur d’emplois : l’industrie. Si les usines connaissent un début de reprise depuis un an, elle reste faible.

Les secteurs les générateurs d’emplois, d’avril à juin 2018, sont les services marchands (+28 500 postes), la construction (+4 100 postes), l’intérim (+1 100 postes), les services non marchands (+1000 postes) et enfin l’agriculture (+200 postes).

Un chiffre qui n’est pas aussi satisfaisant qu’il pourrait le paraître, puisque cela confirme un ralentissement de la progression de l’indicateur, qui connaît sa plus faible hausse depuis 2015.

