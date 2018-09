Chemnitz : un restaurant a été visé par une agression antisémite en marge des manifestations d'extrême droite

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Thomas Hollande et la journaliste Emilie Broussouloux se sont dit "oui" en Corrèze

US Open: Djokovic-Del Potro, pour consacrer leur second souffle

Toulouse souffle le show et le froid contre La Rochelle

Le fils aîné de François Hollande et de Ségolène Royal s'est marié

En savoir plus

"Si ces informations se vérifient, cela signifierait qu'avec cette attaque contre le restaurant juif de Chemnitz on atteint une nouvelle dimension en matière de criminalité antisémite (...) Cela rappelle les pires souvenirs des années 1930".

Selon des informations des rédactions de Freie Presse et Die Welt, une dizaine de personnes ont jeté des pierres et des bouteilles sur le restaurant juif de la ville, le "Schalom". Uwe Dziuballa, le propritétaire du restaurant, a même été blessé à l'épaule lors de cette attaque. Une plainte a été déposée.

Alors que le week-end dernier a été marqué par de vives tensions entre des citoyens et des militants d'extrême droite lors d'une manifestation à Chemnitz, un nouvel incident vient d'être rendu public dans cette ville.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres