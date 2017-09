Le chef des députés PS Olivier Faure accuse Laurent Wauquiez de "perpétuer la tradition des emplois fictifs"

L'affaire va-t-elle se transformer en sparadrap du capitaine Haddock pour Laurent Wauquiez ? Selon des informations de Lyon Capitale, le grand favori à la présidence des Républicains continue de conserver son avancement et de cumuler les points de retraite, pour un poste qu'il n'occupe plus depuis plus de 10 ans. Retour en arrière : en avril 2001, le natif de Lyon est brillamment diplômé de l’ENA et entre au Conseil d’État comme auditeur de seconde classe.

Quatre ans plus tard, il est promu maître des requêtes.

Un poste qu’il n’occupera que deux mois. Car Laurent Wauquiez souhaite en effet se lancer en politique à l’occasion d’une législative partielle en Haute-Loire. Une élection qu’il remporte, lui ouvrant les ports de l'’Assemblée nationale. Il demande alors d’être détaché. Et ce détachement est toujours renouvelé depuis. Grâce à un arrêté du 4 septembre 2017, il sera même prolongé jusqu'en 2022, et continue ainsi de garder son avancement et de cumuler les points de retraite.

Critiquable peut-être… mais en tous cas pas illégal. Cela dit, d'autres responsables politiques avaient fait le choix de sortir de ce système. Le Lab d’Europe 1 rappelle qu'en 2012, Bruno Le Maire avait choisi de démissionner purement et simplement de la fonction publique pour tenter sa chance en politique. La situation n'a pas manqué de faire réagir le PS et notamment Olivier Faure, le président des députés socialistes regroupés au sein du groupe Nouvelle gauche. Sur Twitter, il a jugé que Laurent Wauquiez perpétuait "la tradition des emplois fictifs". Et de rajouter un hashtag explicite : #faitescequejedispascequejefais.