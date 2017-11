Charles Manson, tueur en série américain, est mort à l'âge de 83 ans

Il était l’un des tueurs en série les plus tristement célèbres du XXe siècle. Charles Manson est mort à l'âge de 83 ans, selon un communiqué de l'administration pénitentiaire californienne. Il était à l'hôpital depuis mercredi dernier, où son état de santé se détériorait.

Dans les années 60, le tueur à la croix gammée tatouée sur le front avait formé une communauté, la "Manson Family", dans le désert californien. Manson se prenait pour la réincarnation du Christ et souhaite l’avènement d’une guerre raciale.

Emprisonné depuis plus de 40 ans, lui et quatre de ses disciples avaient été reconnus coupables et condamné à mort en 1971 pour le meurtre de sept personnes, dont Sharon Tate, qui était alors l'épouse du réalisateur Roman Polanski et enceinte de huit mois et demi, en août 1969.

Leurs peines avaient été ultérieurement commuées en prison à perpétuité.

Selon un journaliste du Point, "il restera une des plus grandes stars de la pop culture et le méchant le plus emblématique du siècle dernier avec Adolf Hitler, un des rares hommes qu'il trouvait cool".