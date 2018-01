Charles Aznavour : "si un jour Marine Le Pen était élue, elle serait aussi ma présidente"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Remplacement des F-16: «Les F-35 coûtent presque 2 milliards de plus que prévu»

Remplacement des F-16: «Les F-35 coûtent presque 2 milliards de plus que prévu»

Avertissement orange et sol glissant: la phase de vigilance renforcée maintenue sur les routes wallonnes

Remplacement des F-16: «Les F-35 coûtent presque 2 milliards de plus que prévu»

Avertissement orange et sol glissant: la phase de vigilance renforcée maintenue sur les routes wallonnes

En savoir plus

Cette bienveillance à l'égard du locataire de l'Elysée ne s'applique pas outre-Atlantique, précise-t-il. Celui qui avait chanté pour les Clinton à la Maison-Blanche ne le ferait pas pour Donald Trump. "Je le trouve suspect, le bonhomme... En plus, il est pour le protectionnisme agressif. Donc je vais le sanctionner en n'achetant plus rien venant des États-Unis. Fini, les bagnoles américaines !", assure-t-il dans les colonnes du Parisien.

Il précise qu'il dirait la même chose d'autres présidents ou présidentes : "J'irai plus loin, je crois que si un jour Marine Le Pen était élue, elle serait aussi ma présidente". Il faut dire que le chanteur se dit "ni de droite ni de gauche" et refuse d'appartenir à un parti : "Je fais ce que je veux, je suis qui je suis. Je suis un homme libre".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres