La Chapelle-Pajol : Valérie Pécresse promet de "nettoyer" le quartier

"Ne vous inquiétez pas, le quartier va être nettoyé, et quand le quartier sera nettoyé, vous redeviendrez calme chez vous", avait répondu Valérie Pécresse. "Il n’y a pas que le problème des migrants, il y a le problème des trafiquants", avait-elle également précisé.

Le 19 mai, Le Parisien a révélé que dans le quartier parisien de la Chapelle-Pajol, situé à cheval sur le Xe et le XVIIIe arrondissement, les femmes sont constamment harcelées par les hommes très agressifs (migrants, dealers, passeurs, vendeurs à la sauvette). Elles n’ont plus le droit d'y circuler, entrer dans les bars, les restaurants ou encore porter les vêtements qu’elles souhaitent. Valérie Pécresse s'était alors emparée de la question.

