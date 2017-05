Changement climatique : le niveau des océans grimpe à toute vitesse

C'est une nouvelle étude inquiétante qui vient s'empiler sur une série d'autres déjà alarmistes. Dirigée par l'université de Siegen, en Allemagne, elle indique que le niveau des océans monte à une vitesse folle. "C'est une accélération bien plus importante que ce que nous croyions" souligne au Washington Post Sönke Dangendorf, un des chercheurs. Selon lui, le niveau grimpait de 1,1 millimètres par an, avant 1990. Désormais, il grimpe de 3,1 millimètres par an !

La faute notamment aux détachements d'iceberg dans la mer qui alimentent les eaux mondiales. Mais si le niveau n'augmente pas de la même façon sur tous les endroits de la Terre, les chercheurs ont pu réaliser une moyenne et découvrir qu'il avait augmenté, en 1901 et 1990 de 1,2 millimètres… "Il monte trois fois plus vite aujourd'hui" constate Sönke Dangendorf.