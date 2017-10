Changement climatique : les concentrations en CO2 les plus fortes depuis 800 000 ans

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Assurance chômage: les gagnants et les perdants des nouvelles règles

En savoir plus

"Si l'on ne réduit pas rapidement les émissions de gaz à effet de serre, et notamment de CO2, nous allons au-devant d'une hausse dangereuse de la température d'ici la fin du siècle, bien au-delà de la cible fixée dans l'Accord de Paris sur le climat", a prévenu le secrétaire général de l'OMM Petteri Taalas. "Les générations à venir hériteront d'une planète nettement moins hospitalière".

"Alors qu’elle était de 400,00 parties par million (ppm) en 2015, la teneur de l'atmosphère en dioxyde de carbone, moyennée à l'échelle du globe, a atteint 403,3 ppm en 2016, en raison de la conjonction des activités humaines et d’un puissant épisode El Niño.

S'il fallait une raison de plus de s'inquiéter du changement climatique, l'Organisation météorologique mondiale vient d'apporter un nouvel argument. Dans son bulletin, l'OMM explique que les "concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone (CO2) ont augmenté à un rythme record en 2016, atteignant le niveau le plus élevé depuis 800 000 ans (…) Les brusques variations de l’atmosphère observées ces 70 dernières années sont sans précédent."

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres