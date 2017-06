Champs-Élysées : une voiture contenant des explosifs fonce sur un fourgon de gendarmerie

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Climat: vers plus de vagues de chaleur meurtrières, surtout dans les zones tropicales

Crise du Golfe: le Qatar et ses adversaires campent sur leurs positions

20h12 Brexit: May va faire une offre aux 27 sur les droits des citoyens (AFP)

Centrafrique: accord entre le gouvernement et les groupes armés

Mossoul : un journaliste irakien tué et trois journalistes français blessés

Plus d'informations à venir ...

Le chantier du théâtre de Marigny, en bas des Champs-Élysées, a été évacué. Par ailleurs, la station de métro Champs-Elysées-Clémenceau, desservie par les lignes 1 et 13, est fermée par mesure de sécurité, a annoncé la RATP.

Selon Le Point, deux kalachnikovs, deux armes de poing, des munitions et deux bonbonnes de gaz ont été découvertes dans sa voiture.

"Cette voiture contenait un certain nombre d'explosifs permettant de faire exploser cette voiture. L'individu est décédé. (...) Cela montre une fois de plus que le niveau de la menace en France est extrêmement élevé", a déclaré Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres