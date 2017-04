Champs-Elysées : l'attentat filmé par un passant

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Présidentielle : le vote a débuté à Saint-Pierre et Miquelon

Gymnastique: Dragulescu en or au sol à l'Euro, 17 ans après son premier titre

L'homme (dont on ne connait pas l'identité mais qui parle un dialecte indien) filmait l'avenue lors d'une conversation téléphonique lors des tirs ont retenti. La vidéo ne montre pas l'attaque en elle-même mais permet de comprendre la violence et la brièveté de l'attentat.

L'attaque de jeudi soir sur les Champs-Elysées, à Paris, lors de laquelle un sympathisant de l'Etat islamique a tué un policier et blessé deux autres, ainsi qu'une touriste allemande, a été filmée par un passant.

