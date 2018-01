Champigny : "on va pouvoir travailler pour retrouver les agresseurs" affirme Collomb

Gérard Collomb (Europe 1) : "Deux policiers sont séparés de leurs collègues et frappés, une policière est jetée à terre, piétinée, rouée de coups. Evidemment, ce sont des actes sauvage totalement inadmissibles" a souligné le ministre de l'Intérieur. "Il y a eu un certain nombre de vidéos on va pouvoir travailler pour retrouver les agresseurs."

Nicolas Bay (RTL) : "C'est indispensable d'aligner les règles de légitime défense pour les policiers sur celles des gendarmes, qui ont un statut militaire avec des règles un petit peu différentes", a expliqué le vice-président du FN.

"Il faut que le policier, dans l'exercice de ses fonctions, puisse se défendre et ne se retrouve pas ensuite sur le banc des accusés."

Florian Philippot (Radio Classique) : "Il y a une grande saignée dans les effectifs de police. Les peines ne sont pas adaptées aux jeunes, il faut mettre les parents en phase avec leurs responsabilités. Il faut aussi casser, et rebâtir, ce ghetto communautaire."