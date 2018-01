Champigny-sur-Marne : des rassemblements de policiers dans plusieurs villes après la double agression

Après la double agression de la nuit de la Saint-Sylvestre à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, ils ont voulu montrer leur colère. A Lille, à Toulouse, à Bordeaux ou encore à Grenoble et Saint-Etienne, de nombreux rassemblements de policiers ont eu lieux ce mardi en France à l'appel des syndicats. Devant le commissariat de Champigny-sur-Marne, ils étaient d'ailleurs une centaine de policiers, en soutien à leurs collègues agressés.

Ces derniers ont été passés à tabac dans la nuit du réveillon alors qu'ils intervenaient dans un salle de la ville. Selon des informations recueillies par BFMTV auprès d'une source préfectorale, le bâtiment concerné n'était d'ailleurs pas habilité à recevoir du public.

Cette double agression suscite en tous cas beaucoup de débat et a fait réagir jusqu'au plus haut sommet de l'Etat.

"Les coupables du lynchage lâche et criminel des policiers faisant leur devoir une nuit de 31 décembre seront retrouvés et punis. Force restera à la loi. Honneur à la police et soutien total à tous les agents bassement agressés" a notamment déclaré Emmanuel Macron;