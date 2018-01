Champigny : enquête ouverte sur l'organisation de la soirée

Le parquet de Créteil a ouvert une enquête concernant l'organisation de la soirée du Nouvel an, à Champigny-sur-Marne, selon FranceInfo. C'est en marge de cet évènement que deux policiers ont été roués de coups. Elle ne s'intéressera pas spécifiquement à cette agression (confiée à la sûreté territoriale du Val-de-Marne) mais plutôt au respect ou non du cadre légal pour son organisation. Une enquête a été ouverte mardi soir pour "mise en danger de la vie d’autrui" et "ouverture au public d’un établissement sans autorisation", précise FranceInfo.

En l'occurrence, la préfecture a annoncé que la salle choisie n'avait pas vocation à accueillir du public. Son propriétaire a été entendu par la police. Mal organisée, la soirée aurait dégénéré lorsque les physionomistes ont décidé d'empêcher certains de rentrer, faute de place. Les nouveaux arrivants ont alors cherché à entrer de force, provoquant l'arrivée de la police.