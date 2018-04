Chamonix : un mort et trois blessés dans une avalanche

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Une rencontre entre Donald Trump et Shinzo Abe pour évoquer la Corée du Nord

Irak : six Turques condamnées à mort pour appartenance au groupe EI

Les blessés ont pu être évacués vers l'hôpital, sans que leur état ne soit préoccupant. Les conditions neigeuses exceptionnelles doivent inciter les randonneurs et les skieurs à la prudence, y compris dans les prochains jours.

Au moins une personne est morte et trois autres ont été blessées dans une avalanche, qui s'est déroulée sur le massif de l'Aiguille Rouge (Chamonix), ce lundi, en fin de matinée. Selon le Dauphiné, la victime est Emmanuel Cauchy, un médecin et alpiniste de haut-niveau, très bon connaisseur de la montagne. "Surnommé le docteur Vertical, c’est lui qui avait traité à distance, par télémédecine, puis opéré, à Sallanches, Élisabeth Revol, après son sauvetage du Nanga Parbat au Pakistan fin janvier" explique le journal.

