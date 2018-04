La CGT et Sud-Rail songent à modifier le calendrier des grèves de la SNCF

Un changement de stratégie à venir ? D'après des informations de Libération, la CGT et Sud-Rail réfléchiraient à modifier le mouvement de grève des cheminots. Les syndicats souhaitent ainsi contrecarrer les prévisions de la SNCF, alors qu'aujourd'hui, les grèves sont programmés et donc connus à l’avance. Conséquence : l'entreprise ferroviaire a la possibilité d'organiser son plan de transport, en anticipant le nombre de grévistes, se basant notamment sur les arrêts de travail. "Désireux de redonner de la vigueur à une mobilisation qui se tasse voire s’effrite, deux syndicats de cheminots réfléchissent à bouleverser le calendrier établi le mois prochain" écrit le journal.

D'après Libération, le calendrier pourrait être modifié assez rapidement, dès la deuxième semaine du mois de mai plus exactement. Initialement, deux jours de grève sont prévus les mardi 8 et mercredi 9 mai. Les syndicats pourraient avancés ces mouvements d’un jour et débuter le lundi 7... ce qui correspond à la date du rendez-vous prévu avec le Premier ministre Edouard Philippe.