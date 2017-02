CETA : le Parlement européen adopte l'accord de libre-échange avec le Canada

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Les footballeurs plus exposés que la moyenne aux maladies cérébrales selon une étude britannique

Ligue Europa: Paul et Florentin Pogba, en plein "bras de frères"

La police technique et scientifique menace de nouvelles actions

En savoir plus

Désormais, le traité va s'appliquer, en partie, dès le mois de mars. Mais les différents acteurs européens doivent ratifier et il suffirait d'un seul rejet pour enrayer la machine.

Il est devenu, pour ses opposants, l'emblème de la dérégulation économique. Mais le traité de libre-échange avec le Canada, appelé CETA, a bien été adopté par le Parlement européen, ce mercredi, comme prévu. Concrètement, il s'agit de simplifier les échanges entre l'Union européenne et le Canada. Ce pays va ainsi pouvoir exporter plus facilement, notamment sa viande, à l'exception des produits controversés comme le bœuf aux hormones ou les poulets au chlore. Les Européens auront moins de restrictions, par exemple pour exporter leurs fromages.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres