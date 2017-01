CES de Las Vegas : retour sur les premières nouveautés annoncées

Le Consumer Electronic Show (CES) 2017 de Vegas (États-Unis) a ouvert ses portes la nuit dernière. Le grand rendez-vous du secteur technologique a dévoilé aux médias ainsi qu'aux professionnels du secteur les premières innovations. Retour sur les principales nouveautés présentées par les groupes du monde entier.

Réalisée en collaboration avec le français Withings, racheté par Nokia en 2016, la brosse à cheveux connectée de L'Oréal est d'abord destinée aux coiffeurs et doit les aider à attirer de plus nombreuses clientes dans leurs salons.

L'objet a été récompensée cette nuit par le prix international de l'innovation au CES.

Pour concurrencer Tesla, Faraday Future a présenté sa première voiture de série. La start-up chinoise a dévoilé sa nouvelle voiture FF91 , un hypercar 100% électrique. La start-up a même réalisé en direct un test de démarrage face à côté Ferrari, Tesla, et autres Bentley. La première voiture de Faraday Future devrait être commercialisé dès 2018.

Toujours dans le domaine des véhicules connectés, une structure nommée "SmartDeviceLink Consortium", a présenté son projet visant à faciliter l'utilisation des smartphones et des applications sur la route : "La technologie 5G jouera un rôle majeur dans les systèmes de transport du futur pour les opérateurs et l'industrie automobile. Avec des acteurs clés comme PSA et Orange, nous nous attelons à offrir les niveaux de sécurité et de sûreté requis" pour les véhicules connectés, a expliqué Franck Bouétard, PDG d'Ericsson France, dans un communiqué.

