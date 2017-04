Ces coûteux sondages commandés par Matignon pour Manuels Valls

À son arrivée à l'Elysée, François Hollande avait promis de mettre un terme aux commandes de sondages par les services de la présidence de la République. Si l'Elysée a bel et bien arrêté ces commandes, ce n'est pas le cas du Service d'information du gouvernement (SIG), rattaché à Matignon. En effet, selon une information du magazine Envoyé Spécial, en juin 2014, à l'arrivée de Manuel Valls au pouvoir en qualité de Premier ministre, un long rapport sur sa popularité avait été commandé. L’objectif : identifier les attentes des citoyens à l’égard du nouveau locataire de Matignon.

Dans ce document de 111 pages que se sont procuré les équipes d’Envoyé Spécial, l’attitude, les gestes et les mots de Manuel Valls ont été donc décortiqués et jugés par des panels de Français.

53 000 euros

Pour réaliser l’étude, un institut a montré des extraits de discours et de vidéos à différents panels avant de recueillir leurs impressions. Au fil des pages, Manuel Valls a pu découvrir qu’il jouissait d’une image d’homme charismatique, charmeur, énergique et travailleur. Le rapport propose aussi des pistes de réflexion pour améliorer encore cette image.

Ainsi, on découvre notamment quelques conseils pour veiller à ne pas paraître trop agressif ni égocentrique. En outre, cette enquête détaille les chantiers sur lesquels Manuel Valls est attendu par les Français, en l'occurrence l’emploi et le pouvoir d’achat. Tous ces éléments devaient permettre, selon l’institut Ipsos, de renforcer "la marque Valls". Tous les ingrédients nécessaires pour flatter son égo auront coûté plus de 53 000 euros ! De plus, d’autres sondages similaires ont été commandés par la suite, jusqu’au départ du chef du gouvernement de Matignon.