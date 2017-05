Une centaine de pays touchés par une cyberattaque "d'un niveau sans précédent"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Au Royaume-Uni, l'attaque a bloqué les ordinateurs de nombreux hôpitaux du pays. L'opérateur de téléphonie espagnol Telefonica, le géant américain de la livraison FedEx, mais aussi le ministère de l'Intérieur russe et des banques russes ont été touchées.

Cette attaque "d'un niveau sans précédent et exigera une investigation internationale complexe pour identifier les coupables", a déclaré samedi l'Office européen des polices Europol.

Une vague de cyberattaques synchronisées a touché une centaine de pays, vendredi après-midi. Des dizaines de milliers d'ordinateurs ont été infectés par un logiciel malveillant bloquant leur utilisation et exigeant le paiement d'une rançon sous peine d'effacement des contenus. Le Centre cryptologique national espagnol, une division des services de renseignement, a évoqué une "attaque massive de ransomware" qui "touche les systèmes Windows en cryptant tous leurs fichiers et ceux des réseaux en partage".

