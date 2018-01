Une centaine d'établissements scolaires construits sur de dangereux sols pollués

C'est "Envoyé spécial" qui a ressorti ces chiffres alarmants. 2000 établissements scolaires (crèches, collèges, écoles, lycées ou autres) qui avaient été repérés comme "sensibles" ont été inspectés ces deux dernières années. Et les enquêteurs s'intéressaient à un aspect en particulier, leurs sols et leurs fondations. 1248 rapports complets sur 66000 établissements ont aujourd'hui été faits afin de vérifier si les sols étaient sains. Le rapport complet a été rendu au Minist-re de la Transition écologique en novembre, sans que cela ne fasse trop de bruits...

et ce jusqu'à la fameuse émission de la chaîne publique

La méthode de cette enquête était simple : il s'agissait de croiser la localisation des anciens sites industriels et les actuels sites d'éducation. Puis de vérifier la composition chimique du sol des sites. Les produits dangereux qu'on apu retrouver dans ces sols sont des hydrocarbures, du plomb, des solvants chlorés… bref tout ce qui peut mettre en danger la santé d'un bébé, d'un enfant ou d'un adolescent. Et les résultats globaux sont quelques peu inquiétants en la matière. 104 établissements sont en effet considérés à risque, soit 8% des dossiers étudiés, et 660 comportent des risques en cas de travaux. Une base de donnée a été mise à disposition.

Mais ce n'est peut-être pas fini, puisque nombreux sont les établissements qui n'ont pas été contrôlés, à commencer par exemple par tous les établissements parisiens (crèches exceptées). C'est une affaire qui pourrait donc prendre une ampleur encore plus importante...