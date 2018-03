Cent intellectuels dénoncent "le nouveau totalitarisme islamiste"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Un gâteau bio pour le mariage du prince Harry et de Meghan Markle

14h13 Barbara Hannigan, soprano et "cheffe" d'orchestre superstar AFP

Villages et villes peuvent désormais s'inscrire pour des hotspots wifi "gratuits"

Un gâteau bio pour le mariage du prince Harry et de Meghan Markle

Barbara Hannigan, soprano et "cheffe" d'orchestre superstar

Un gâteau bio pour le mariage du prince Harry et de Meghan Markle

Pourquoi le printemps tombe cette année le 20 mars et non le 21 ?

Centenaires et recordmans du 60 mètres dans leur catégorie

En savoir plus

Selon eux, "l'islamisme veut être à part car il rejette les autres, y compris les musulmans qui ne partagent pas ses vues". In fine, ils affirment vouloir vivre dans "un monde complet où les deux sexes se regardent sans se sentir insultés par la présence de l'autre(...) où les femmes ne sont pas jugées inférieures par nature (...) où les gens peuvent se côtoyer sans se craindre (...) où aucune religion ne fait la loi".

"Le nouveau séparatisme avance masqué. Il veut paraître bénin, mais il est en réalité l'arme de la conquête politique et culturelle de l'islamisme. L'islamisme veut être à part car il rejette les autres, y compris les musulmans qui ne partagent pas ses vues. L'islamisme déteste la souveraineté démocratique car elle lui refuse toute légitimité. L'islamisme se sent humilié lorsqu'il ne domine pas", écrivent-ils.

Et d'expliquer, qu'ils ont "pu observer cette stratégie lorsque le syndicat d'enseignants SUD Éducation 93 proposait il y a quelques semaines un stage de formation comportant des ateliers de réflexion sur le 'racisme d'État' interdits aux 'Blanc.he.s'".

"Le nouveau totalitarisme islamiste cherche à gagner du terrain par tous les moyens et à passer pour une victime de l'intolérance", affirment-ils.

"Ce ne sont pas nos affinités qui nous réunissent, mais le sentiment qu'un danger menace la liberté en général et pas seulement la liberté de penser", expliquent cent intellectuels dans une tribune publiée sur Le Figaro ce 20 mars. Dans ce texte intitulé "Non au séparatisme islamiste", ils dénoncent "le nouveau totalitarisme islamiste".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres