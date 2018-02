Cent écrivains réclament à Anne Hidalgo une sépulture pour Michel Déon

Décédé le 28 décembre 2016 en Irlande, l'auteur de La Montée du soir a été incinéré. Ses cendres, rapatriées en France, sont gardées par sa fille qui demande depuis deux ans à la Mairie de Paris de les faire inhumer. Après un article du Figaro révélant cette affaire, une centaine d'écrivains et éditeurs ont signé lundi 19 février une pétition pour demander à Anne Hidalgo de donner une sépulture à l'écrivain et académicien français Michel Déon.

La présence de Michel Déon à Paris "contribuera au prestige" de Paris

"Son œuvre, sa personnalité, son rayonnement international ne méritent pas cette situation déplorable", estiment, parmi d'autres, Emmanuel Carrère, Irène Frain, Antoine Gallimard, l'académicien Erik Orsenna et Amélie Nothomb.

"Nous demandons donc à Anne Hidalgo et au Conseil de Paris de faire en sorte que l'auteur des Poneys sauvages, d'Un taxi mauve et de tant de grands romans puisse bénéficier d'une sépulture dans les meilleurs délais", ajoutent-ils.

Selon les écrivains et éditeurs signataires de la pétition (comme Delphine de Vigan, Yasmina Reza, Didier Decoin, Jean-Christophe Rufin, Guillaume Musso, Michel Houellebecq, Eric-Emmanuel Schmitt et encore Sempé), la présence de Michel Déon à Paris, "comme celle de Proust, Stendhal, Baudelaire, Sartre, contribuera au prestige déjà grand d'une ville indissociable de notre histoire intellectuelle et littéraire".

Vers une évolution du règlement

Le 15 février dernier, la maire de Paris a expliqué aux proches de Michel Déon qu'une dérogation aux règles d'inhumation en vigueur à Paris n'avait pas été possible, faute de place. Anne Hidalgo a également indiqué qu'elle souhaitait "faire évoluer" le règlement "pour permettre à de grandes personnalités parisiennes de cœur si ce n'est de résidence, par exemple à des artistes du monde entier, d'être enterrées dans notre ville".

Elle proposera "au prochain Conseil de Paris la création d'une commission intégrant des conseillers de Paris de toutes les formations politiques pour définir les conditions dans lesquelles, malgré le petit nombre de places disponibles, nous pourrions accueillir exceptionnellement à Paris la sépulture de personnalités qui n'y résidaient pas administrativement".