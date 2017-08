Cédric Herrou, le passeur des migrants condamné à 4 mois de prison avec sursis

Ce mardi 8 août, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné l'agriculteur Cédric Herrou à quatre mois de prison avec sursis pour avoir aidé quelque deux cents migrants à traverser la frontière italienne par la vallée de la Roya. En février dernier, ce militant de Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes) avait déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Nice à une amende de 3 000 euros avec sursis.

"Ils n’ont qu’à me mettre directement en prison, ce sera plus simple"

De son côté, Cédric Herrou estime "que la politique instrumentalise la justice".

"J’invite le parquet à venir dans la vallée de la Roya entendre les familles des quinze personnes mortes en tentant de franchir la frontière. J’attends avec impatience les trente prochaines décennies et on verra qui se retrouvera devant les tribunaux. Je continuerai à me battre. Ils n’ont qu’à me mettre directement en prison, ce sera plus simple", a-t-il encore commenté sa condamnation.

Il était soutenu par de nombreuses associations dont la Ligue des droits de l’homme. Pour cette dernière, l’Etat "traite en délinquants les citoyens qui aident les exilés" et "ne cesse de violer les droits de migrants et réfugiés". Les bénévoles de Roya citoyenne, l’association dont Cédric Herrou est membre, se disent "tétanisés" par l’attitude de la cour d'appel.