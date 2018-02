La CEDH valide un refus de PMA pour un couple de lesbiennes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Foot américain: foule en liesse et défilé triomphal des Eagles à Philadelphie

Tennis: Tsonga sort Mahut et va en quart de finale à Montpellier

Chutes de neige et routes glissantes: Kris Peeters conseille de travailler à domicile

Tirage : PSG-OM et Caen-OL programmés en quarts

L'avocat des plaignantes s'est voulu lucide. Me Caroline Mecary a déclaré qu'il "n'y avait aucune chance que cela aboutisse". Elle estime que "La Cour a botté en touche, elle a choisi la voie du milieu pour ne pas être taxée de gouvernement des juges" et que cette décision est "un habillage, un renvoi au législateur national français sur une question de société".

La Cour européenne des droits de l'homme s'est bien gardée de s'exprimer sur le fond dans cette affaire et a estimé que les plaignantes n'avaient pas épuisé tous les recours nationaux avant la saisie de la justice européenne.

La justice européenne a tranché et était très attendue dans le contexte des états généraux de la bioéthique. La Cour européenne des droits de l'homme a refusé l'accès à la procréation médicalement assistée à un couple de lesbiennes qui habite Toulouse.

