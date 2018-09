"Catastrophique" : Florian Philippot démolit Marine Le Pen dans son livre à paraître

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le patron des Patriotes confie également avoir été témoin de la « détresse psychologique » dont a été victime Marine Le Pen après la mise à l'écart du parti de son père, Jean-Marie, à l'été 2015. Un « vide affectif », selon lui, qui va mener celle qui « n'avait fait de la politique qu'avec lui et par lui » à se tourner vers les vieilles connaissances du parti. Aussi, Florian Philippot fustige comment Marine Le Pen, qui n'a selon lui « jamais été très sûre de ses convictions », a renoncé « à la victoire » pour assurer « quelques mandats ». Il dénonce un « renoncement » chez la patronne du RN après la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle : « Je la connais très bien. Je décèle le sens de chaque regard, de chaque moue du visage, même cachée derrière un sourire carnassier ou de circonstance. Elle avait compris : jamais elle n'accéderait à l'Élysée ».

« Elle ne rassure pas, elle fait peur. Sa posture ne convient pas. Son ton est décalé. Ses rictus et ses rires inquiètent. Ce soir-là, des millions de voix basculent ou se perdent pour longtemps dans l'océan de l'abstention », assure-t-il, au contraire des Bruno Bilde, Louis Aliot et Philippe Olivier (le beau-frère de Marine Le Pen), qui louent alors sa « pugnacité ».

Dans son livre, Florian Philippot revient notamment sur le débat d'entre-deux-tours de mai 2017, au cours duquel Marine Le Pen sombre face à Emmanuel Macron. Selon lui, la présidente du RN est alors « catastrophique, sur le fond cet plus encore sur la forme ».

