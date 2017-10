Catalogne : les résultats définitifs donnent 90,18% de "oui" à l'indépendance

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

De son côté, le gouvernement espagnol a appelé vendredi les séparatistes catalans à dissoudre leur parlement et à convoquer des élections dans la région pour mettre fin à la crise. "Il serait bon de commencer à refermer la plaie en passant par le Parlement de Catalogne (...) par le biais d'élections régionales", a lancé Inigo Mendez de Vigo, porte-parole du gouvernement, lors d'une conférence de presse organisée à l'issue du conseil des ministres.

Un franc succès pour le "oui", mais... Le gouvernement catalan a annoncé ce vendredi les résultats définitifs du référendum d'autodétermination. D'après La Vanguardia, la participation totale au scrutin de dimanche serait de 43,03%. Le "oui" à l'indépendance de la Catalogne a obtenu 90,1% des voix, alors que le "non" plafonne à 7,8% des votes, Le gouvernement catalan recense 1,98% de votes blancs.

