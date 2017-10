Catalogne : référendum sous très haute tension ; 38 blessés

Des milliers de Catalans ont décidé de braver l'interdiction de voter, ce dimancher, et se sont massées très tôt dans la nuit devant les bureaux de vote pour participer au référendum d'autodétermination interdit par les Madrid. Certains bureaux de vote ont ouverts dès 9 heures, mais d’autres ont été encerclés auparavant par la police espagnole qui y a saisi des urnes et des bulletins de vote. Depuis plusieurs jours déjà, la police faisait la chasse aux urnes pour empêcher le scrutin.

Le président de la région catalane, Carles Puigdemont, fait partie des votants. Signe de la difficulté pour les votants à faire valloir leurs droits, il a dû voter à Cornella del Terri, à quelques kilomères du bureau où il aurait dû voter, Gérone, qui a été fermé par des policiers anti-émeutes.

Plusieurs affrontements entre indépendantistes et policiers ont éclaté un peu partout dans la région. A midi, 38 blessés par des charges policières ont été signalés. Les forces de l'ordre ont utilisé des flashballs, interdits en Catalogne depuis 2014, pour disperser les manifestants à Barcelone. Carles Puigdemont, a dénoncé la violence de la police nationale : "l'usage injustifié de la violence, irrationnel et irresponsable, de la part de l'Etat espagnol, n'arrête pas la volonté des Catalans", a-t-il assuré. La police régionale, elle, est accusée par Madrid de ne pas avoir suivi les ordres. Le préfet Enric Millo a déclaré : "les policiers catalans avaient reçu l'ordre d'empêcher la tenue du référendum illégal et devaient éviter que les centres ouvrent, mais malheureusement cela n'a pas été le cas".

Le dernier sondage en date commandé par le gouvernement régional donne une avance au camp du "non" avec 49,4% des sondés contre 41,1% de personnes qui veulent l'indépendance.