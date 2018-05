Catalogne : Quim Torra est élu à la présidence par le parlement

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Quim Torra va dorénavant devoir former son gouvernement. Cette décision va entraîner automatiquement la levée de la tutelle imposée par Madrid sur cette région. Les députés séparatistes ont proclamé son indépendance le 27 octobre 2017. Quim Torra a promis, dès le premier débat d’investiture samedi, de faciliter au plus tôt le retour au pouvoir de Carles Puigdemont, "le président légitime".

Le nouveau président du parlement catalan, Quim Torra, va donc tenter d'ouvrir une nouvelle page dans l'histoire de la Catalogne et pour faire vivre les idées indépendantistes, face au pouvoir de Madrid.

La Catalogne a désormais un nouveau visage. Le candidat séparatiste Quim Torra vient d'être élu ce lundi à la présidence de la région par le parlement catalan. La province était plongée dans le flou après des mois d'incertitude avec le référendum sur l'indépendance et le sort du président sortant, Carles Puigdemont, en exil en Belgique puis en Allemagne.

