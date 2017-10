Catalogne : Puigdemont pourrait demander l'asile politique à la Belgique

Difficile de croire à une coïncidence. Lundi, Carles Puigdemont et 5 de ses "ministres" étaient à Bruxelles, alors que de lourdes charges pèsent contre eux : "sédition" et "rébellion" (pour ne pas avoir obéi à la Constitution), et "malversations" (pour avoir utilisé l'argent public dans l'organisation de son référendum). Selon la presse belge, une demande d'asile politique devrait être déposée.

Carles Puigdemont s'est d'ailleurs attaché les services d'un célèbre avocat belge, Me Paul Bekaert.

"Je lui ai parlé personnellement en Belgique (...) J’ai eu un premier contact et il m’a formellement désigné comme son avocat" a expliqué ce dernier sur la chaine VRT. "J’ai une expérience de plus de 30 ans avec l’extradition et l’asile politique de basques espagnols et c’est probablement sur la base de cette expérience qu’il a fait appel à moi".

Il souligne surtout que "M. Puigdemont n’(était) pas en Belgique pour demander l’asile (…) Sur ce plan rien n’a encore été décidé." Il faut dire que cette demande n'a pas beaucoup de chances d'aboutir, selon les règles strictes de l'asile politique mais aussi en raison du soutien du gouvernement belge à Mariano Rajoy.

Pendant ce temps, le parti indépendantiste de Carles Puigdemont a annoncé qu'il participerait aux élections prévues le 21 décembre prochain en Catalogne. Un conseil des ministres exceptionnel devrait être organisé ce mardi à Madrid pour aborder les différents aspects du scrutin.