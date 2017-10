Catalogne : Puigdemont ne veut pas "échapper à la justice"

Carles Puigdemont ne va finalement pas réclamer l'asile politique en Belgique. Face aux obstacles bien trop nombreux pour l'obtenir, il a promis, lors d'une conférence de presse, d'affronter "politiquement" la justice espagnole. Dans un discours déclaré en trois langues (catalan, français et espagnol), le président déchu a commencé par critiquer l'attitude de Madrid dans le conflit avec les indépendantistes catalans, sous le coup de poursuites pénales. "La plainte du procureur montre l'agressivité du gouvernement espagnol envers le gouvernement catalan.

C'est une plainte qui poursuit des personnes et des idées et non pas un délit" a-t-il martelé.

"Nous sommes venus en Belgique pour mettre en évidence le problème catalan dans le cœur institutionnel de l'Europe" a-t-il assuré. "Je ne suis pas ici pour demander un asile politique. On ne va pas échapper à la justice. On ne veut pas échapper à la justice." Pour autant, il est resté très flou sur son retour en Catalogne, dénonçant les "menaces" qui pèsent sur lui.

En revanche, il a assuré qu'il reconnaitra les résultats du prochain scrutin, qui aura lieu le 21 décembre prochain.

Au même moment, la Cour constitutionnelle espagnole a décidé de suspendre la déclaration d'indépendance de la Catalogne.

Plus d'informations à venir