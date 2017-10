Catalogne : Puigdemont ne convoquera pas d'élections anticipées

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Violent incendie et explosions dans une usine en Haute-Vienne: un mort [vidéos]

En savoir plus

C'est mon pouvoir" a-t-il expliqué, avant de souligner que son "devoir en tant que président est d'épuiser toutes les voies pour trouver une solution de dialogue dans un conflit politique et de nature démocratique".

Le bras-de-fer continue en Catalogne. Dans une allocution reportée par deux fois, le président de la Catalogne Carles Puigdemont a refusé d'organiser des élections régionales anticipées, provoquant un nouveau coup de Théâtre. Plusieurs médias croyaient ainsi savoir qu'un scrutin serait organisé pour mettre un terme au conflit avec Madrid. C'était même la condition sine qua non pour éviter la mise sous tutelle. Mais Puigdemont y a finalement renoncé. "Au cours des dernières heures, avant que n'expire ma capacité à convoquer des élections anticipées, j'ai envisagé la possibilité d'exercer ce droit.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres