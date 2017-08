Catalogne : la police a identifié le conducteur de la fourgonnette

Mise à jour 14h : la police a diffusé un signalement : celui de Younès Abouyaaqoub

Si vous avez des informations sur l'attentat terroriste à #Barcelona #Cambrils mossos.terrorisme@gencat.cat or 📞937285220 pic.twitter.com/wIkAJespFu

5 jours après les dramatiques attaques de Barcelone et Cambrils, l'enquête vient de prendre un nouveau tournant. Dans un tweet, la police catalane a annoncé avoir identifié le conducteur de la fourgonnette qui a provoqué la mort de 13 personnes jeudi dernier.

Identified the driver van of the Barcelona attack #Barcelona #Cambrils

— Mossos (@mossos) 21 août 2017