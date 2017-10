Catalogne : la maire de Barcelone se prononce contre une "indépendance unilatérale"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Par ailleurs, dans une lettre au Premier ministre Mariano Rajoy, Carles Puigdemont, président de la région catalane a proposé un dialogue avec Madrid… mais sans clarifier ses propos sur l'indépendance, selon un ministre espagnol. Et dans la journée, le parquet a requis le placement en détention provisoire de Josep Lluis Trapero, chef de la police catalane, dans le cadre d'une enquête pour "sédition" menée à Madrid.

"L'escalade de tension de ces derniers temps s'est vue dans la tension sociale mais il y a aussi la question économique, car évidemment ici beaucoup de choses sont en jeu" a-t-elle ajouté. Personne ne doit le vivre comme une défaite, ou croire qu'il a trop cédé face à l'autre. Les dirigeants qui seront capables de faire cela, je crois qu'ils seront primés, félicités et reconnus par l'ensemble des citoyens".

L'imbroglio catalan semble encore bien loin de se démêler. Lundi, la maire de Barcelone Ada Colau a appelé les dirigeants séparatistes de Catalogne à renoncer à une déclaration unilatérale d'indépendance, évoquant une situation d'incertitude "mauvaise pour tout le monde". "Avant de trouver la solution définitive, ce qu'on peut faire, c'est instaurer un dialogue stable, et pour cela, il faut renoncer à la déclaration unilatérale une fois pour toutes et de l'autre côté, il faut mettre fin aux mesures de mise sous tutelle que le gouvernement central a déjà prises en Catalogne", a-t-elle déclaré à la chaîne La Sexta.

