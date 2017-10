Catalogne : "Je m'engage à défendre l'unité de notre pays" déclare le roi Felipe VI

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Wall Street: Dow Jones, Nasdaq et S&P 500 à des records

Actualités du monde LR temporise 8 jours avant d'exclure Philippe et Darmanin

"Face à cette situation d'extrême gravité, c'est la responsabilité des pouvoirs légitimes de l'Etat de garantir l'ordre constitutionnel et le fonctionnement normal des institutions" a-t-il poursuivi. "A tous les Espagnols qui vivent avec cette tristesse cette situation, je leurs transmets un message de tranquillité, de confiance et d'espoir. Ce sont des moments difficiles, mais nous allons pouvoir aller de l'avant (…) Je m'engage à défendre l'unité de notre pays (...) Dans cette Espagne, il y aura la Catalogne".

"Avec ce comportement irresponsable, ces dirigeants mettent en danger la situation économique de la Catalogne et de toute l'Espagne."

Voilà de quoi maintenir incandescent le brasier catalan. Le roi Felipe VI s'est exprimé dans une allocution au peuple espagnol, sur la crise qui secoue la Catalogne. Symbole de l'unité du pays, il a délivré un message très ferme et très critique contre les autorités indépendantistes de la région. "Depuis quelques temps, certains dirigeants de la Catalogne ont porté atteinte systématiquement à la législation et montrent une grande déloyauté. C'est inadmissible" a-t-il tranché, reconnaissant néanmoins que la région était "fracturée" en deux camps.

