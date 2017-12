Catalogne : les indépendantistes restent majoritaires

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Interrogé par l'AFP jeudi soir, un porte-parole de la Commission européenne a prévenu que l'UE "ne changera pas" de position sur la crise catalane après le vote de jeudi. "Notre position sur la question de la Catalogne est bien connue et a été réitérée régulièrement, et à tous les niveaux. Elle ne changera pas. S'agissant d'une élection régionale, nous n'avons pas de commentaire à faire", a précisé Alexandre Winterstein.

"L'Europe doit en prendre bonne note, la recette de Rajoy ne fonctionne pas" en Catalogne, a-t-il jugé, en vilipendant la procédure utilisée par Madrid pour destituer l'exécutif régional et prendre le contrôle des institutions après que la région eut déclaré son indépendance. En effet, depuis le début de la crise, l'UE n’a pas voulu reconnaître l'indépendance unilatéralement proclamée par le Parlement de Catalogne car, selon elle, il s'agit d'une "affaire intérieure" espagnole. L’UE a également appelé au "respect de la Constitution espagnole" que Madrid affirme défendre.

"Nous avons gagné cette nuit le droit d'être écoutés !", ajoutant que la dureté de la campagne électorale et le risque que le bras de fer entre indépendantistes et gouvernement espagnol perdure, ne les "empêchent de sabrer le 'cava'".

"Je veux féliciter le peuple catalan parce qu'il a donné une leçon au monde", "une leçon de civisme et de démocratie !", a-t-il lancé.

Le Premier ministre espagnol Mariano "Rajoy a perdu le plébiscite qu'il cherchait" et le fait que le camp indépendantiste reste majoritaire est "une claque", a affirmé Puigdemont.

