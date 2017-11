Catalogne : les indépendantistes en tête des sondages

Et si Carles Puigdemont gagnait son pari ? Selon un sondage publié dimanche par La Vanguardia, réalisé par GAD3 auprès de 1233 entre le 30 octobre et le 3 novembre, les partis indépendantistes arriveraient en tête lors du prochain scrutin en Catalogne, qui aura lieu le 21 décembre prochain. Ils remporteraient entre 66 et 69 des 135 sièges.

Ce qui signifie qu'ils pourraient aussi ne pas obtenir la majorité absolue. L'avenir de la Catalogne dépend largement de cette élection tendue, à laquelle participe le président sortant, actuellement réfugié à Bruxelles.